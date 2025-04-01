Иран настроен на укрепление отношений с соседними странами - Масуд Пезешкиан
Иран настроен на укрепление отношений с соседними странами, включая Ирак.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил 1 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.
Пезешкиан подчеркнул, что укрепление экономических связей и сотрудничества с соседними странами является одним из главных приоритетов для Ирана.
Он отметил, что Иран настроен на полное выполнение соглашений, достигнутых с Ираком в различных областях, что поспособствует дальнейшему расширению двусторонних отношений.
В телефонном разговоре премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани также заявил, что Ирак предпринимает шаги по укреплению дружественных отношений с Ираном.
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