Украинское издание опубликовало статью о Дне геноцида азербайджанцев

В украинском издании Kiev Diplomatic опубликована статья, посвященная 31 Марта - Дню геноцида азербайджанцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, автором статьи является наш соотечественник - доктор юридических наук, профессор, дипломат, академик Национальной Академии наук Украины Ариф Гулиев.

В статье автор подробно информирует о кровавых преступлениях, совершенных армянами и большевиками в период с 30 марта по 3 апреля 1918 года в Баку, Губе, Шамахы и других регионах Азербайджана.

В материале напоминается об Указе общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года об объявлении 31 марта Днем геноцида азербайджанцев и акцентируется внимание на неоценимых заслугах Президента Ильхама Алиева в деле пропаганды геноцида на международном уровне.

Также подчеркивается, что в 107-ю годовщину трагических мартовских событий азербайджанский народ с глубокой скорбью вспоминает невинных жертв, подвергшихся геноциду, этнической чистке и расовой дискриминации со стороны армян, проводится систематическая работа по более широкому донесению до международной общественности правды о преступлениях против человечности, совершенных дашнакско-большевистскими вооруженными формированиями и террористическими организациями в начале прошлого столетия.