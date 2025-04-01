Ле Пен заявила, что во Франции воспользовались "атомной бомбой"

Власти Франции применили "атомную бомбу" против правой оппозиции, чтобы победить на президентских выборах 2027 года.

Как передает Day.Az, об этом заявила лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, комментируя свой приговор, сообщает агентство Reuters.

"Система достала атомную бомбу. Если она использует против нас настолько мощное оружие, то это, очевидно, потому что мы находимся на грани победы на выборах", - отметила политик.

Ле Пен подчеркнула, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся сдержать рост правых сил и они отстоят интересы своих избирателей в ближайшей предвыборной кампании.