https://news.day.az/society/1741102.html

Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Баку

В Баку пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера вечером в Хатаинском районе Баку. Сообщается, что Шамхал Ширинов в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки "BMW", сбил пешехода Бахар Эсгерову. Пешеход скончалась от полученных травм на месте происшествия.