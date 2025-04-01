Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Баку

В Баку пьяный водитель насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера вечером в Хатаинском районе Баку.

Сообщается, что Шамхал Ширинов в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки "BMW", сбил пешехода Бахар Эсгерову.

Пешеход скончалась от полученных травм на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, водитель задержан как подозреваемый.