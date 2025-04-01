https://news.day.az/society/1741102.html Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Баку В Баку пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера вечером в Хатаинском районе Баку. Сообщается, что Шамхал Ширинов в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки "BMW", сбил пешехода Бахар Эсгерову. Пешеход скончалась от полученных травм на месте происшествия.
Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Баку
В Баку пьяный водитель насмерть сбил пешехода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера вечером в Хатаинском районе Баку.
Сообщается, что Шамхал Ширинов в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки "BMW", сбил пешехода Бахар Эсгерову.
Пешеход скончалась от полученных травм на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, водитель задержан как подозреваемый.
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