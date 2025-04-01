https://news.day.az/world/1741164.html Хакан Фидан отправится во Францию Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Францию. Как передает Day.Az, ссылаясь на канал "A Haber", в ходе визита он проведет переговоры с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, обсудив двусторонние отношения, а также вопросы, связанные с российско-украинским конфликтом, ситуацией в Газе и Сирии.
Хакан Фидан отправится во Францию
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Францию.
Как передает Day.Az, ссылаясь на канал "A Haber", в ходе визита он проведет переговоры с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, обсудив двусторонние отношения, а также вопросы, связанные с российско-украинским конфликтом, ситуацией в Газе и Сирии.
Кроме того, будут затронуты вопросы отношений Турции с Евросоюзом.
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