Хакан Фидан отправится во Францию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Францию.

Как передает Day.Az, ссылаясь на канал "A Haber", в ходе визита он проведет переговоры с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, обсудив двусторонние отношения, а также вопросы, связанные с российско-украинским конфликтом, ситуацией в Газе и Сирии.

Кроме того, будут затронуты вопросы отношений Турции с Евросоюзом.