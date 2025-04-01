https://news.day.az/world/1741174.html Назван богатейший человек мира По данным Forbes, состояние Маска, который также является главой Департамента США государственной эффективности (DOGE), оценивается в $342 млрд, передает Day.Az. Второе место занял Марк Цукерберг с $216 млрд, третье место у основателя Amazon Джефа Безоса - $215 млрд.
Назван богатейший человек мира
По данным Forbes, состояние Маска, который также является главой Департамента США государственной эффективности (DOGE), оценивается в $342 млрд, передает Day.Az.
Второе место занял Марк Цукерберг с $216 млрд, третье место у основателя Amazon Джефа Безоса - $215 млрд.
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