В Карабахе обнаружены тысячи неразорвавшихся боеприпасов

Обнародован мартовский отчет о работах, проведенных Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане была обнаружена 331 противопехотная мина, 105 противотанковых мин и 9755 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 4 556 гектаров территории.