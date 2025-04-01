https://news.day.az/politics/1741152.html В Карабахе обнаружены тысячи неразорвавшихся боеприпасов Обнародован мартовский отчет о работах, проведенных Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных территориях.
В Карабахе обнаружены тысячи неразорвавшихся боеприпасов
Обнародован мартовский отчет о работах, проведенных Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных территориях.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане была обнаружена 331 противопехотная мина, 105 противотанковых мин и 9755 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 4 556 гектаров территории.
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