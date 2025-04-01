Популярные iPhone захотели признать устаревшими

Новая iOS 19 не будет работать на iPhone, выпущенных в 2018 году и позже. Об этом сообщают журналисты изданий 9to5Mac и MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Профильные IT-медиа сослались на закрытый аккаунт в X, который ранее сделал несколько точных прогнозов на тему Apple. Согласно анонимному инсайдеру, iOS 19 не будет работать на смартфонах, вышедших в 2018 году - это iPhone Xr, iPhone Xs и Xs Max. По его словам, это связано с тем, что установленный в этих аппаратах чип A12 Bionic не получит поддержку новой операционной системы (ОС).

Из этого следует, что самыми старыми смартфонами Apple с поддержкой iOS 19 окажутся iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, вышедшие в 2019 году. Также обновление получат iPhone SE 2 поколения и более новые устройства.

Журналисты MacRumors отметили, что запланированная на 2025 год iOS также должна получить новые функции искусственного интеллекта (ИИ). Однако они будут работать на нескольких актуальных моделях смартфонов.

Также в отчете говорится, что iPadOS 19 не будет поддерживать планшеты на основе A10 Fusion и более старых процессоров. Анонс новых ОС от Apple ожидается в июне, публичный релиз - в сентябре.