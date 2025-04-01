https://news.day.az/world/1741117.html Сильные наводнения охватили Грецию - ВИДЕО Сильные наводнения охватили вчера юго-восток Греции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В эпицентре наводнения греческие острова Парос и Миконос.
Сильные наводнения охватили Грецию - ВИДЕО
Сильные наводнения охватили вчера юго-восток Греции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В эпицентре наводнения греческие острова Парос и Миконос.
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