Эмомали Рахмон поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Прошу Вас принять наши овеянные наилучшими и добрыми пожеланиями искренние поздравления по случаю Международного дня Новруз.

Этот праздник с древней историей, как воплощение единства культурного наследия и многовековых традиций, играет важную роль в укреплении связей между народами его ареала на основе идей мира и безопасности, взаимного уважения и поддержки.

Вечные созидательные традиции Новруза побуждают нас прилагать постоянные усилия для дальнейшего укрепления уз дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами и странами.

Таджикская сторона выражает удовлетворение нынешним уровнем межгосударственных отношений с Азербайджаном в рамках стратегического партнерства.

Уверен, что наши страны, опираясь на высокие общечеловеческие ценности этого древнего праздника, и впредь будут предпринимать совместные усилия по обогащению содержания своих многогранных отношений.

В эти знаменательные дни желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Вашей страны - счастья, благополучия, мира и стабильности, постоянного прогресса и процветания.

С праздником Новруз!" - говорится в письме.