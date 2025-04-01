Фармкомпании США обратились к Трампу

Фармацевтические компании призвали президента США Дональда Трампа ввести пошлины на медицинские товары поэтапно, чтобы смягчить последствия ограничительных мер и успеть перенести производство в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Идея постепенного повышения пошлин определенно исходит от фармацевтической промышленности", - заявил один из источников. Отмечается, что американские фармкомпании ожидают, что новые торговые ограничения не будут введены 2 апреля. Однако производители считают, что введение пошлин неизбежно, и рассчитывают, что повышение будет постепенное, а не 25% с первого дня, как обещал Трамп. Тем не менее, они надеются, что ограничения будут меньше заявленных ранее 25%.

Поэтапное введение пошлин может дать время фарминдустрии перенести производства, часть которых находится в Европе и Азии, в США. По подсчетам неназванного представителя европейской фармацевтической компании, открытие новых линий производства на американских заводах может занять не менее двух лет.

По мнению производителей, введение ограничений приведет к дефициту лекарств и ограничит доступ к ним для пациентов.

Ранее американский лидер пообещал, что новые пошлины, которые его администрация намерена ввести 2 апреля, затронут "все страны". Трамп утверждал, что пошлины США будут намного мягче, чем тарифы, введенные ранее другими странами на американский экспорт.