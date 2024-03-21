Марсианские хроники армянских сепаратистов - вниманию Грузии

Автор: Лейла Таривердиева

Как уже сообщалось, в Армении проводится Марсианская миссия Австрийского космического форума (OeWF) - AMADEE-24. Организаторы посчитали, что Армения своим ландшафтом и геологией очень сильно напоминает красную планету. Если точнее - в Баку прошел Всемирный астронавтический конгресс, а значит, Армении надо было дать какой-то утешительный леденец. Симуляция называется "От Армении до Марса". Целый месяц представители 25 стран будут выяснять на безжизненных армянских просторах, есть ли жизнь на Марсе.

Не знаем наверняка, есть ли среди участников этой забавы официально представители Грузии, но вот представители "джавакха" были замечены. Так армяне называют грузинский регион Самцхе-Джавахети, который считают своим. Этот регион Грузии такое же логово армянского сепаратизма, каким до сентября прошлого года был Карабах в Азербайджане. Армяне с нашивками "флага джавакха" на рукавах, вероятно, прибыли погулять по Марсу из региона Самцхе-Джавахети и хотели продемонстрировать, что представляют не Грузию, а некое надуманное образование. Организованное европейцами мероприятие - это прекрасная среда для проталкивания сепаратистских идей, потому что европейцам наплевать. Уверены, что никто не поинтересовался у армян, что это за флаг на рукаве. На серьезных международных мероприятиях подобное допускаться не должно. Насколько серьезным мероприятием можно назвать AMADEE, не знаем. Скорее, это развлекательное действо с маленькими марсоходиками и прогулками в скафандрах. И, конечно, с позированием для соцсетей.

В любом случае, грузинской стороне стоит обратить внимание на этот факт. Потерпев поражение в Азербайджане, армянский сепаратизм может теперь вплотную заняться Грузией. А учитывая, что последняя принята в кандидаты в члены Евросоюза, армяне будут усиленно педалировать тему якобы нарушения прав армян под соусом прав человека в Грузии и выбивать из Тбилиси выгодные им шаги. Грузии нужно не стесняться бороться с армянской сепаратистской пропагандой. На нашем примере грузинам должно быть хорошо видно, чем заканчивается нежелание выносить сор из избы. Мир должен знать, что проблема армянского сепаратизма в Грузии существует, чтобы потом не было сюрпризов. Сегодня они выносят "флаги джавакха" на марсианской симуляции, завтра выйдут с сепаратистской символикой на международную трибуну и при содействии покровителей в ЕС еще и поднимут тему их якобы "притеснения" в Грузии.

Пока такое явление, как армянский сепаратизм, не вычищено из нашего региона окончательно, всем следует быть начеку. Армянский сепаратизм - это не развлечение со скафандрами и марсоходами, которое через месяц завершится и забудется.