Марсианские хроники армянских сепаратистов - вниманию Грузии

Автор: Лейла Таривердиева

Как уже сообщалось, в Армении проводится Марсианская миссия Австрийского космического форума (OeWF) - AMADEE-24. Организаторы посчитали, что Армения своим ландшафтом и геологией очень сильно напоминает красную планету. Если точнее - в Баку прошел Всемирный астронавтический конгресс, а значит, Армении надо было дать какой-то утешительный леденец. Симуляция называется "От Армении до Марса". Целый месяц представители 25 стран будут выяснять на безжизненных армянских просторах, есть ли жизнь на Марсе.

Армяне полетят &quot;захватывать&quot; Марс - космическая угроза

Армяне полетят "захватывать" Марс - космическая угроза

Не знаем наверняка, есть ли среди участников этой забавы официально представители Грузии, но вот представители "джавакха" были замечены. Так армяне называют грузинский регион Самцхе-Джавахети, который считают своим. Этот регион Грузии такое же логово армянского сепаратизма, каким до сентября прошлого года был Карабах в Азербайджане. Армяне с нашивками "флага джавакха" на рукавах, вероятно, прибыли погулять по Марсу из региона Самцхе-Джавахети и хотели продемонстрировать, что представляют не Грузию, а некое надуманное образование. Организованное европейцами мероприятие - это прекрасная среда для проталкивания сепаратистских идей, потому что европейцам наплевать. Уверены, что никто не поинтересовался у армян, что это за флаг на рукаве. На серьезных международных мероприятиях подобное допускаться не должно. Насколько серьезным мероприятием можно назвать AMADEE, не знаем. Скорее, это развлекательное действо с маленькими марсоходиками и прогулками в скафандрах. И, конечно, с позированием для соцсетей.

В любом случае, грузинской стороне стоит обратить внимание на этот факт. Потерпев поражение в Азербайджане, армянский сепаратизм может теперь вплотную заняться Грузией. А учитывая, что последняя принята в кандидаты в члены Евросоюза, армяне будут усиленно педалировать тему якобы нарушения прав армян под соусом прав человека в Грузии и выбивать из Тбилиси выгодные им шаги. Грузии нужно не стесняться бороться с армянской сепаратистской пропагандой. На нашем примере грузинам должно быть хорошо видно, чем заканчивается нежелание выносить сор из избы. Мир должен знать, что проблема армянского сепаратизма в Грузии существует, чтобы потом не было сюрпризов. Сегодня они выносят "флаги джавакха" на марсианской симуляции, завтра выйдут с сепаратистской символикой на международную трибуну и при содействии покровителей в ЕС еще и поднимут тему их якобы "притеснения" в Грузии.

Пока такое явление, как армянский сепаратизм, не вычищено из нашего региона окончательно, всем следует быть начеку. Армянский сепаратизм - это не развлечение со скафандрами и марсоходами, которое через месяц завершится и забудется.   