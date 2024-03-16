Планета Марс рискует оказаться захваченной и переименованной в "марсцах". Дело в том, что в Армении стартовала миссия AMADEE-24 - научная экспедиция "От Армении до Марса". В течении одного месяца космонавты в рамках данной экспедиции будут готовится к полету на Марс. В исследовании примут участие также две рабочие группы из Армении.

Для участия в форуме в Армению прибыли около 200 исследователей из 25 стран. Примечательно, что главным спонсором экспедиции является базирующаяся в Ереване строительная компания "GTB Holdings".

Учитывая особые чувства армянства к оккупации не стоит удивляться, если в ходе экспедиции прибывшие на красную планету армяне построят на части Марса участок, назвав его "марсцахом". А потом, спустя несколько лет, будут на весь ̶м̶и̶р̶ Марс заявлять, что не было никакого великого итальянского астронома Галилео Галилея. Что в 1609 г. именно армянский первооткрыватель наблюдал Марс в телескоп. Затем начнутся сказки, типа: "первые армяне прибыли на Землю именно из марсцаха, чтобы ее заселить". И спустя 400 с лишним лет армяне "восстановили историческую справедливость" касаемо древнего "марсцаха".

Так что внеземной цивилизации есть чему беспокоиться. Ведь если в умах армянства есть "марсцах", то впоследствии будут и "сатурнцах", "уранцах", "нептунцах"... В итоге и все остальные планеты будут признаны древними армянскими.