Вещание телеканала “KANAL S” приостановлено

Аудиовизуальный совет принял решение приостановить вещание телеканала "KANAL S" на 24 часа.

Как передает Day.Az, на заседании было рассмотрено высказывание ведущей программы "Sözün bitdiyi an", транслировавшейся 28 марта, на соответствие законодательным требованиям.

После обсуждения было установлено, что передача нарушает положения статьи 14.1.4 закона "О средствах массовой информации".

В связи с этим принято решение приостановить эфир телеканала "KANAL S" на 24 часа - с 06:00 4 апреля 2025 года до 06:00 5 апреля 2025 года.