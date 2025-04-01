В Шеки определились победители конкурса искусств и танцев "Большой Кавказ 2025"

В Центре Гейдара Алиева города Шеки прошел конкурс искусств и танцев "Большой Кавказ 2025", организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА), сообщил Day.Az президент АТА Азиз Азизов.

В конкурсе приняли участие сотни талантливых детей из Баку и регионов страны, продемонстрировав свои выступления в различных возрастных категориях по различным видам искусства - народные инструменты, классические инструменты, вокал, танец, изобразительное искусство, фольклор этнический, фольклор-стилизация, фольклор-шоу, танец народов мира, хип-хоп-шоу, акробатический танец, showdance, bollywood, классический индийский танец в составе соло, дуэтах, малых и больших группах.

"Фестиваль направлен на повышение интереса подрастающего поколения к различным сферам культуры, развитию их творческих способностей, выявлению и поддержке новых талантов. Мы очень рады, что помогаем нашим детям и молодежи самореализовываться в искусстве", - отметил Азиз Азизов, выразив благодарность участникам, художественным руководителям и членам жюри.

Обладателем Гран-при стал коллектив Джавида Мамедова из Баку "İnci", получив право участвовать в Лиге чемпионов Азербайджана. Победителями конкурса стали танцевальные коллективы Xəmsə, Gracia, Turan и Nur dance.

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