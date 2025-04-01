Генеральный секретарь ОЭС направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам, правительству и народу Азербайджана поздравления по случаю Новруз байрамы, являющегося праздником обновления и надежды, желаю периода, полного новых возможностей, успехов и процветания.

Желаю, чтобы этот знаменательный праздник еще больше укрепил нашу общую приверженность региональному сотрудничеству.

Пользуясь возможностью, также поздравляю Ваше превосходительство с благословенным праздником Рамазан. Пусть этот праздник принесет всем нам мир, процветание и счастье, еще больше укрепит единство и солидарность в нашем регионе!

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.