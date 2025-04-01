Мощный взрыв в Индии

Не менее 18 человек погибли в результате взрыва на фабрике по производству петард в штате Гуджарат на западе Индии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство PTI, информацию предоставили официальные источники. По словам Михира Пателя, представителя местной администрации, взрыв прогремел около 09:45 (08:15 по бакинскому времени).

Вследствие взрыва обрушилась одна из стен здания. Из-под завалов были извлечены тела 18 погибших, а ещё пятеро получили ранения, но их состояние стабильное.

Предварительные данные указывают на то, что инцидент произошел во время производства петард. После взрыва начался пожар, который уже был потушен. Операция по спасению людей, оказавшихся под завалами, продолжается.

Ранее газета Hindustan Times сообщала о 7 погибших. ЧП произошло в промышленной зоне Банасканте, где в результате обрушения производственного здания погибли пять работников на месте, а ещё двое скончались в больнице.