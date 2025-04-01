В Ходжавенде обнаружено взрывное устройство

В Ходжавендском районе обнаружено импровизированное взрывное устройство.

Как сообщает Day.Az, согласно обращению, поступившему в Агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики через Министерство внутренних дел, в одном из заброшенных жилых домов в ходе операций, проводимых сотрудниками Агентства на территории села Булутан Ходжавендского района, было обнаружено импровизированное взрывное устройство-"сюрприз".

Устройство представляло собой 1 ракету ПГ-7Л, к которой скотчем были прикреплены 105 патронов к стрелковому оружию, и ручной гранатомет для осуществления взрыва.

Кроме того, с целью отвлечения внимания вокруг взрывного устройства было разбросано большое количество фотографий, чтобы при прикосновении к одной из них сработала ловушка.

Обнаруженное взрывное устройство было вывезено с территории сотрудниками Агентства.

Такие замаскированные устройства, установленные в гражданских зонах, предназначены для создания мощных и смертельных взрывов. В ANAMA еще раз призвали граждан не заходить на территории, в безопасности которых они не уверены, не прикасаться к незнакомым предметам и при обнаружении подозрительных объектов немедленно сообщать на "горячие линии" 805, 102 или 112.