В Баку пройдет юбилейный вечер известного композитора Джаваншира Гулиева

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 6 апреля пройдет вечер, посвященный 75-летию заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Джаваншира Гулиева, сообщает Day.Az.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/concerts/javanshir-guliyev-75

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Джаваншир Гулиев родился 22 ноября 1950 года в городе Шеки. Выпускник Шекинского музыкального училища, учился на факультете народных инструментов и композиторском факультете (класс профессора Джовдета Гаджиева) Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова. Будучи студентом, начал свои эксперименты в области музыки. В "Первом квартете", которую написал на втором курсе вуза, ему удалось открыть новый музыкальный стиль, синтезируя национальную музыку с современными композиционными приемами. Дипломной работой стала "Первая симфония" для большого симфонического оркестра. С 1973 года по 1990 год работал звукорежиссёром в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию Азербайджана.

В 1990-1993 годах был художественным руководителем Азербайджанского Государственного концертного объединения. В 1980-1998 годах работал преподавателем в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова. В 1994-2003 годах - в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Параллельно с 1992 года по 2005 год работал заведующим музыкальной частью в Азербайджанском государственном национальном драматическом театре. С 2003 года - доцент, с 2005 года - профессор Азербайджанской национальной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). С 2005 по 2024 годы - профессор факультета сценических искусств Университета Ближнего Востока Турецкой республики Северного Кипра. Творчество композитора было представлено в США, Германии, Финляндии, Турции, Польше, Румынии, Словакии, Югославии, Болгарии, Украине, Эстонии, России, Грузии, Узбекистане и других странах.

Автор первого военного гимна современного независимого Азербайджана, балетов "Oğuznamə", "Tufan", "Kitabi Dədə Qorqud", музыки к около 70 художественным и документальным фильмам, телеспектаклям и спектаклям, среди которых Ac həriflər, Aşıq Qərib, Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi, Cavid ömrü, Fəryad, Yaşıl eynəkli adam, Yarımştat, Şirbalanın məhəbbəti, Sübhün səfiri и т.д. Впервые включил саз и зурну в симфонический оркестр и использовал их в качестве основных инструментов.