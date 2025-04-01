Как рабочие пытались спастись из высотки во время землетрясения

Появилось видео, как группе рабочих пришлось пережить отчаянные минуты в высотке в Бангкоке, Таиланд, в разгар землетрясения с эпицентром в Мьянме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Рабочим пришлось спуститься по лестнице более чем на 25 этажей, когда здание треснуло и начали обрушаться куски стен. К счастью, здание не обрушилось, и рабочим удалось выбраться живыми.