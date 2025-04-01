https://news.day.az/world/1741124.html Как рабочие пытались спастись из высотки во время землетрясения - ВИДЕО Появилось видео, как группе рабочих пришлось пережить отчаянные минуты в высотке в Бангкоке, Таиланд, в разгар землетрясения с эпицентром в Мьянме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Рабочим пришлось спуститься по лестнице более чем на 25 этажей, когда здание треснуло и начали обрушаться куски стен.
Как рабочие пытались спастись из высотки во время землетрясения - ВИДЕО
Появилось видео, как группе рабочих пришлось пережить отчаянные минуты в высотке в Бангкоке, Таиланд, в разгар землетрясения с эпицентром в Мьянме.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Рабочим пришлось спуститься по лестнице более чем на 25 этажей, когда здание треснуло и начали обрушаться куски стен. К счастью, здание не обрушилось, и рабочим удалось выбраться живыми.
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