Новый способ оплаты госпошлин в Азербайджане

В мобильном приложении e-polis теперь доступна возможность онлайн-оплаты государственных пошлин, связанных с услугами Министерства внутренних дел.

Как сообщает Day.Az, граждане могут теперь оплатить пошлины за получение и замену удостоверений личности, водительских прав и паспортов без необходимости стоять в очередях в банках.

Для этого нужно зайти в раздел "Платежи" и пройти идентификацию с помощью удостоверения личности. Оплату можно сделать как за себя, так и за другого человека, указав его данные и выбрав нужную услугу. После введения данных банковской карты и завершения транзакции средства будут зачислены на ваш баланс и могут быть использованы для оплаты услуги.

Также в разделе "Номер документа" доступен специальный код для новых или подлежащих замене документов, который можно использовать для оплаты пошлины онлайн. Для компаний предусмотрена возможность использования услуги, введя свой VÖEN.