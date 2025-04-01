Хикмет Гаджиев и советник Президента Ирана обсудили региональные вопросы

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с советником Президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети Х.

"Встретились в Баку с советником президента Исламской Республики Иран по политическим вопросам Мехди Санаи. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам двусторонних политических отношений между Азербайджаном и Ираном в соответствии с поручениями глав государств двух стран. Также в продолжение переговоров, состоявшихся в ходе визита в Иран в феврале 2025 года, были обсуждены международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в публикации.