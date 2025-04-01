https://news.day.az/society/1741093.html Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть пострадавшие В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки ВАЗ-2107 ночью потерял управление и врезался в объект на обочине дороги. В результате пострадали водитель Ясин Рагимов, 1983 г.р., и два его пассажира - 32-летний Мехман Бабаев и 33-летний Бахруз Ализаде.
Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть пострадавшие
В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки ВАЗ-2107 ночью потерял управление и врезался в объект на обочине дороги.
В результате пострадали водитель Ясин Рагимов, 1983 г.р., и два его пассажира - 32-летний Мехман Бабаев и 33-летний Бахруз Ализаде.
По дороге в больницу водитель скончался.
В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту в районном отделении полиции возбуждено уголовное дело, идет следствие.
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