В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки ВАЗ-2107 ночью потерял управление и врезался в объект на обочине дороги.

В результате пострадали водитель Ясин Рагимов, 1983 г.р., и два его пассажира - 32-летний Мехман Бабаев и 33-летний Бахруз Ализаде.

По дороге в больницу водитель скончался.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту в районном отделении полиции возбуждено уголовное дело, идет следствие.