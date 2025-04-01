В Баку пройдет концерт, посвященный Джалалу Аббасову

Портрет-концерт из цикла "Музыкальные вечера в музее", посвященный творчеству композитора Джалала Аббасова, состоится 5 апреля в рамках совместного проекта Бакинского общества современной музыки и Музейного центра на сцене актового зала Центра

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, модератором вечера выступит композитор Фирудин Аллахверди.

В концертной программе прозвучат произведения "Onsuz...", Meditations, Струнный квартет №2, вокальные циклы. Исполнители - квартет "Əkinçi", солисты Фарида Мамедова (сопрано), Юлия Керимова (фортепиано), Атабала Манафзаде (фортепиано), Мирхалид Мамедзаде (флейта), Камиль Гусейнзаде (вибрафон) и Асим Халилов (виолончель).

Заслуженный деятель искусств Джалал Аббасов окончил факультет композиции Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в 1980 году, обучаясь в классе великого композитора Кара Караева. Среди его произведений - четыре симфонии, пять кантат, два струнных квартета, Постлюдия (для органа, в память Кара Караева), детская опера "Весна радости" и многие другие. Помимо композиторской деятельности, он также известен как профессор, автор научных статей и докладов.

Основной целью проекта "Музыкальные вечера в музее" является организация портретов-концертов азербайджанских композиторов и освещение особенностей их творчества. Большая часть времени уделяется презентации авторской музыки, что способствует процессу формирования постоянной аудитории качественной музыки в нашей стране.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.