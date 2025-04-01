Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении специальных стипендий молодым талантам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении специальных стипендий молодым талантам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного государственным бюджетом Азербайджанской Республики на 2025 год, министерству культуры Азербайджанской Республики выделяются средства в размере 98 794 (девяносто восемь тысяч семьсот девяносто четыре) маната для предоставления специальных стипендий молодым талантам, имена которых занесены в "Золотую книгу".

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование, предусмотренное настоящим распоряжением.

Министерству культуры Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.