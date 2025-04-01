В Азербайджане внезапно изменится погода

Завтра со второй половины дня, начиная с горных территорий, до полудня 4 апреля ожидаются переменные осадки, грозы.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В отдельных местах осадки будут интенсивными, прогнозируется град, в высокогорье с переходом в мокрый снег.

В связи с обильными осадками в реках повысится водность, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.