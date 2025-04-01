https://news.day.az/society/1741176.html В Азербайджане внезапно изменится погода Завтра со второй половины дня, начиная с горных территорий, до полудня 4 апреля ожидаются переменные осадки, грозы. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. В отдельных местах осадки будут интенсивными, прогнозируется град, в высокогорье с переходом в мокрый снег.
В Азербайджане внезапно изменится погода
Завтра со второй половины дня, начиная с горных территорий, до полудня 4 апреля ожидаются переменные осадки, грозы.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В отдельных местах осадки будут интенсивными, прогнозируется град, в высокогорье с переходом в мокрый снег.
В связи с обильными осадками в реках повысится водность, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре