ФРГ предложила жесткие меры против стран, мешающих политике ЕС

В Германии предложили заморозить финансирование стран, которые нарушают основные принципы Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Подобные меры подразумевают коалиционное соглашение нового правительства Германии. "Существующие защитные инструменты, от разбирательств о нарушениях и удержания фондов ЕС до приостановления прав членства, таких как право голоса в Совете ЕС, должны применяться гораздо более последовательно, чем раньше", - сказано в документе.