https://news.day.az/culture/1741147.html Национальный драмтеатр Кыргызстана представит в Баку спектакль "Деде Горгуд" Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова выступит в Баку со спектаклем "Деде Горгуд", сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. Вечер организован министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана совместно с министерством культуры Азербайджана.
Национальный драмтеатр Кыргызстана представит в Баку спектакль "Деде Горгуд"
Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова выступит в Баку со спектаклем "Деде Горгуд", сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Вечер организован министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана совместно с министерством культуры Азербайджана.
Показ спектакля "Деде Горгуд" по произведению народного писателя Кыргызстана Кайрата Иманалиева состоится 3 апреля в 19:00 в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре. Режиссер-постановщик спектакля - Марат Козукеев, художник - Бакыт Тилекматов.
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