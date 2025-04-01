Пезешкиан посетит Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Азербайджан с государственным визитом в апреле.

Об этом во вторник Trend сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане, передает Day.Az.

В рамках визита состоится Азербайджано-иранский бизнес-форум, а также планируется подписание ряда документов.