https://news.day.az/politics/1741096.html Пезешкиан посетит Азербайджан Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Азербайджан с государственным визитом в апреле. Об этом во вторник Trend сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане, передает Day.Az. В рамках визита состоится Азербайджано-иранский бизнес-форум, а также планируется подписание ряда документов.
Пезешкиан посетит Азербайджан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Азербайджан с государственным визитом в апреле.
Об этом во вторник Trend сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане, передает Day.Az.
В рамках визита состоится Азербайджано-иранский бизнес-форум, а также планируется подписание ряда документов.
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