https://news.day.az/politics/1741096.html

Пезешкиан посетит Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Азербайджан с государственным визитом в апреле. Об этом во вторник Trend сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане, передает Day.Az. В рамках визита состоится Азербайджано-иранский бизнес-форум, а также планируется подписание ряда документов.