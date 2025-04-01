В Азербайджане ряду лиц будет выплачиваться единовременное пособие

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, при окончании общеобразовательных, профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений детям, потерявшим родителей и оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа будет выплачиваться единовременное пособие соответствующим образовательным учреждением в размере, определяемом органом (учреждением), уполномоченным соответствующим органом исполнительной власти.

Данный закон не распространяется на детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей, а также на лиц из их числа, завершивших обучение в учебных заведениях до вступления в силу настоящего закона.