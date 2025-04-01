В Азербайджане утверждены Правила составления, применения и учета электронного уведомления e-bildiriş

Утверждены Правила составления, применения и учета электронного уведомления e-bildiriş.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно документу, утверждена форма "Квитанции об уплате государственной пошлины в связи с применением e-bildiriş.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом "О государственной пошлине" и определяют правила составления, применения и учета e-bildiriş для исчисления и уплаты государственной пошлины в государственный бюджет.

e-bildiriş составляется и оформляется в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики "Об электронной подписи и электронном документе" через информационную систему "Электронное управление государственными пошлинами" министерства финансов Азербайджанской Республики.