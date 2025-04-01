https://news.day.az/sport/1741085.html Сколько спортсменов представят Азербайджан на Гимназиаде? С 4 по 14 апреля в Сербии пройдут Спортивные игры Гимназиада ISF U15.
Сколько спортсменов представят Азербайджан на Гимназиаде?
С 4 по 14 апреля в Сербии пройдут Спортивные игры Гимназиада ISF U15.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана на соревнованиях будет представлена 192 спортсменами в 18 видах спорта - художественная гимнастика (Нови-Сад), стрельба из лука, баскетбол 3х3, пляжный волейбол, бокс, шахматы, теннис (Златибор), бадминтон, парабадминтон, плавание, параплавание, настольный теннис (Ужице), тхэквондо, каратэ (Пожега), дзюдо, борьба (Лучани), фехтование (Нова-Варош) и легкая атлетика (Прибой).
Церемония открытия Игр состоится пятого апреля, а церемония закрытия - 12 апреля в городе Златибор.
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