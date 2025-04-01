Сколько спортсменов представят Азербайджан на Гимназиаде?

С 4 по 14 апреля в Сербии пройдут Спортивные игры Гимназиада ISF U15.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана на соревнованиях будет представлена ​​192 спортсменами в 18 видах спорта - художественная гимнастика (Нови-Сад), стрельба из лука, баскетбол 3х3, пляжный волейбол, бокс, шахматы, теннис (Златибор), бадминтон, парабадминтон, плавание, параплавание, настольный теннис (Ужице), тхэквондо, каратэ (Пожега), дзюдо, борьба (Лучани), фехтование (Нова-Варош) и легкая атлетика (Прибой).

Церемония открытия Игр состоится пятого апреля, а церемония закрытия - 12 апреля в городе Златибор.