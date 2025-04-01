Ледяной шторм в Канаде, сотни тысяч людей остались без света

В Онтарио более 360 тыс. жителей остались без электроэнергии из-за обрушившегося на провинцию ледяного шторма, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на энергокомпанию Hydro One, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По данным официальных лиц, отключения были сосредоточены в центральной и восточной частях Онтарио. В некоторых поселениях провинции слой льда достиг 15-20 мм.

Метеоролог из министерства охраны окружающей среды Канады Кристина Кречман заявила, что поступали сообщения о том, что поваленные из-за шторма деревья повредили объекты инфраструктуры, в том числе дома и столбы электропередачи.

На данный момент специалисты работают над восстановлением электроснабжения в наиболее пострадавших регионах, из других областей прибывают дополнительные бригады для оказания помощи.

Власти города Питерборо объявили чрезвычайное положение, чтобы помочь жителям справиться с последствиями шторма, и открыли центры приема для пострадавших.