https://news.day.az/world/1741133.html

Землетрясение близ армяно-грузинской границы

Близ границы Армении с Грузией произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы в Армении, в 2 км от границы с Грузией в 13:56 по тбилисскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.