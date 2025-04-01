Автоиндустрия США в панике из-за Трампа

Крупнейшие американские автопроизводители, включая Ford, General Motors и Stellantis (дочерняя компания Chrysler), пытаются убедить власти США смягчить агрессивную торгово-экономическую политику главы Белого дома Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, о панических настроениях в отрасли сообщает Bloomberg.

Американские автогиганты опасаются, что импортные 25-процентные пошлины сильно ударят по отрасли. Рост таможенных ставок с большой долей вероятности приведет к резкому подорожанию производимых за рубежом комплектующих. Это обстоятельство, в свою очередь, повысит себестоимость выпуска машин в США, так как местным концернам в подобных условиях не останется иного выбора, кроме как поднимать цены на собственные автомобили или сокращать производство.

Чтобы избежать подобных негативных последствий, представители крупнейших американских компаний сейчас активно лоббируют смягчение пошлин. Они, в частности, настаивают на отказе от заградительных таможенных ставок на ряд запчастей, необходимых для сборки машин в США. Речь идет в том числе о видеоэкранах и оболочках для электропроводки, производство которых в основном сосредоточено в Мексике. Руководители ведущих концернов, как отмечается, уже провели переговоры с представителями Белого дома и Министерства торговли.