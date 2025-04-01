https://news.day.az/society/1741072.html В Азербайджане в некоторых местах вводится запрет на рыбалку В связи с нерестом рыбы и других водных биоресурсов с 1 апреля 2025 года вступает в силу мораторий на промышленный вылов рыбы на реке Кура, озере Сарысу, Мингячевирском, Шамкирском, Аразском, Еникендском водохранилищах. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
В Азербайджане в некоторых местах вводится запрет на рыбалку
В связи с нерестом рыбы и других водных биоресурсов с 1 апреля 2025 года вступает в силу мораторий на промышленный вылов рыбы на реке Кура, озере Сарысу, Мингячевирском, Шамкирском, Аразском, Еникендском водохранилищах.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Запрет на вылов рыбы и других водных биоресурсов промышленного назначения продлится до 1 сентября.
В Службе призвали граждан соблюдать правила, не заниматься рыбной ловлей в запрещенное время.
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