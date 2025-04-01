В Азербайджане в некоторых местах вводится запрет на рыбалку

В связи с нерестом рыбы и других водных биоресурсов с 1 апреля 2025 года вступает в силу мораторий на промышленный вылов рыбы на реке Кура, озере Сарысу, Мингячевирском, Шамкирском, Аразском, Еникендском водохранилищах.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Запрет на вылов рыбы и других водных биоресурсов промышленного назначения продлится до 1 сентября.

В Службе призвали граждан соблюдать правила, не заниматься рыбной ловлей в запрещенное время.