Армяне потеряли чужое золото. Теперь и в Басаркечаре

Автор: Лейла Таривердиева

Некоторое время назад в армянских источниках появилась информация о приостановке работы на приходящейся на территорию Армении небольшой части Зодского золоторудного месторождения. Работы на руднике остановились из-за якобы обстрелов с азербайджанской стороны. Но эта ложь была просто предлогом для того, чтобы прекратить выплаты и отправить сотни людей в так называемый вынужденный отпуск. Потому что работа рудника не возобновилась и через три недели после якобы "обстрелов", а теперь появляются новости о том, что рудник будет закрыт.

Согласно информации армянских СМИ, губернатор встретился с местными жителями, большинство из которых работает на шахте, и сообщил, что шахта будет закрыта. Людям объяснили, что ресурсы армянской части месторождения исчерпаны, а большая часть залежей, находящихся на территории Кяльбаджарского района Азербайджана, теперь армянской стороне недоступна.

Речь идет о золоторудном месторождении Сеюдлю, 75 процентов которого в советские времена приходилось на территорию Азербайджанской ССР. У армянской стороны, конечно же, имеется своя версия. Тамошние эксперты после 44-дневной войны вытащили на свет некие документы и утверждают, что месторождение находилось на территории Армении полностью. Аргументация этих претензий просто потрясающая. Изложить их своими словами невозможно, поэтому процитируем: "в 1989 году решением Совета министров Армянской ССР была проведена демаркация восточной границы под руководством первого секретаря ЦК компартии Владимира Мовсисяна. Ранее территория всего рудника была арендована усилиями главы компартии Армении Карена Демирчяна, и на основе новой демаркации рудник полностью перешел Армянской ССР".

Сказано об этом было армянским экспертом и экологом Наняном после возвращения Кяльбаджарского района в лоно родины и возникновения на повестке совершенно справедливого вопроса о выдворении армян с азербайджанского рудника. Азербайджанские подразделения отбросили армянских грабителей на другую сторону границы и перекрыли ее. Наверняка, многие помнят, какой был поднят вой. Что характерно - занимавшаяся все эти годы грабежом азербайджанского золота российская компания помалкивала.

Нанян утверждает, что имеются все документы... Нет, снова придется цитировать, потому что произносить такую ахинею своими словами невозможно. "Имеются все документы, в том числе и решение Совета министров, подтверждающие юридическое право Еревана в отношении месторождения золота у села Сотк". Расшифровав сказанное армянским экспертом, получаем безобразную, но вполне реалистичную для того периода картину: армяне в лице Демирчана с началом карабахского конфликта, пользуясь поддержкой Москвы, взяли месторождение Сеюдлю "в аренду", после чего некий товарищ Мовсесян пришел и отодвинул границу по своему усмотрению. Армянская ССР провела самовольную "демаркацию" еще до оккупации Кяльбаджарского района, не считаясь с тогдашними бесхребетными властями Азербайджанской ССР. Совмин АрмССР принял решение передвинуть границу и отобрать у АзССР золото, подписал по этому поводу постановление, и оно расценивается как легитимный документ, подтверждающий права армян на богатства азербайджанских недр. Центральное руководство державы, которое к тому времени уже устало претворяться, что соблюдает баланс, не стало мешать любимому чаду безобразничать.

Постановление армянского Совмина, конечно же, просто бумажка, которую тот же эксперт Нанян может вставить в рамочку и повесить на стенку на своей кухне. Более практичные варианты упоминать не будем. Наши соседи любят успокаивать себя собственными фантазиями, как недавно пытались доказать, что при подписании алматинской декларации в 1991 году Карабах уже не находился в составе Азербайджана, потому что в Ханкенди и Ереване так решили...

Понятно, что с постановлениями Совмина Армении перекрывшие подразделения Азербайджанской армии считаться не стали. Армянская сторона, а вместе с ней и занимавшаяся непосредственно добычей российская компания GeoProMining остались ни с чем. Последняя немного подождала, чем все закончится, и начала сворачиваться, в том числе остановились работы на армянском участке. Потому как основная добыча шла как раз в Кяльбаджаре, а на территории Армении золото залегает глубоко и добыча требует дополнительных затрат.

Кто только не высказывался по поводу Сеюдлю. Даже бывший замначальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян, пытавшийся после перекрытия границы успокоить соплеменников тем, что основная часть рудника находится на территории Армении, а та часть, где в основном расположено хвостохранилище, вот она то и вернулась под контроль Азербайджана. Армянский вояка показал тем самым, что ничего не смыслит не только в войне.

Через год, в сентябре 2021 года президент GeoProMining Роман Худолий поделился с "Вестником золотопромышленника" соображениями о том, как компания собирается "реорганизовать рудник с учетом изменений границы". По-видимому, в компании окончательно поняли, что ситуация зацементирована и не изменится, и нужно довольствоваться тем, что есть. Контракт с Ереваном будет действовать аж до 2028 года.

"Часть месторождения, оставшаяся под контролем Армении, может по-прежнему работать рентабельно. Для этого компания технически и логистически перестраивает карьер. По сути, мы меняем весь его дизайн, а также проводим доразведку на месторождении для продолжения добычи. Рассматриваем и вариант перехода к подземной разработке. В настоящее время мы работаем над проектами и ведем подготовительные работы по реорганизации карьера. Так что мы полностью готовы продолжать работать", - сказал Худолий.

По мнению независимых экспертов, доразведка понадобилась потому, что армянский участок достаточно беден. 130 тонн разведанных запасов относятся к тем 75 процентам месторождения, который до "демаркации Мовсисяна" находился на территории Азербайджанской ССР. Кроме того, добывалось золото на оккупированной территории, а в самой Армении располагалась перерабатывающая инфраструктура. Теперь золото осталось по ту сторону границы и перерабатывающие предприятия лишились сырья. Насколько рентабельно продолжать переработку того, что имеется в сухом остатке, это уже другой вопрос. Главное в данном случае даже не это, а то, что реорганизация добычи и изменение дизайна рудника - это фактически признание того, что российская компания действительно вела добычу на оккупированных территориях Азербайджана. Лицензию компания имела только на добычу на армянском участке месторождения, однако вела работы и в оккупированном Кяльбаджаре. Этот факт доказан. И не какими-то постановлениями, а спутниковыми снимками.

Как обстоят дела на данный момент, не сообщается. В армянских СМИ появляются вбросы о якобы желании российской компании вернуться в Кяльбаджар, но уже законно. Однако это, скорее, фейк. Во-первых, данная компания в числе тех, кто помогал Армении грабить азербайджанские недра, чем нанесла нашей стране значительный ущерб. А, во-вторых, у золотого рудника Сеюдлю уже есть управляющая компания - R.V. İnvestment Group Services (США). Соглашение с ней было подписано "Азергызыл" в 1997 году. А в июле 2022 года в этот документ были внесены изменения в соответствии с новыми реалиями.

Тем не менее, не все появляющиеся в армянских медиа моменты следует рассматривать как фейковые. Заслуживает доверия, например, информация о том, что рабочих рудника еще в прошлом году предупредили, что он будет закрыт из-за выработки всех доступных ресурсов. Тот факт, что после заявления компании от 11 апреля о приостановке работы из-за "обстрелов", прошло достаточно времени, а работа, если верить армянским СМИ, все еще стоит.

Напоследок отметим, что Сеюдлю является крупнейшим золоторудным месторождением в регионе, открытым в 1951 году. Его разработка началась в 70-х годах прошлого века и была остановлена из-за войны и оккупации Кяльбаджара. С 2007 года оно незаконно эксплуатировалось российской компанией GPM Gold, входящей в группу GeoProMining. Во время 44-дневной войны, как писали армянские источники, компания, не желая потерять доходы, собрала на территории месторождения большое количество оружия и наемников для противодействия Азербайджанской армии. Известно также, что к разграблению Сеюдлю прямое отношение имел швейцарский бизнесмен и ювелир армянского происхождения Вартан Сирмакес - соучредитель и генеральный директор всемирно известного швейцарского часового бренда Franck Muller Group.