https://news.day.az/officialchronicle/1370352.html Президент Ильхам Алиев: Наши золотые месторождения эксплуатировались иностранными компаниями
Президент Ильхам Алиев: Наши золотые месторождения эксплуатировались иностранными компаниями
Наши золотые месторождения эксплуатировались иностранными компаниями.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время визита в Кяльбаджарский район Азербайджана.
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