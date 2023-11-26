Кого пытается обмануть Пашинян бартерной сделкой?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на состоявшейся вчера пресс-конференции сделал пару заявлений по поводу мирного процесса между Баку и Ереваном. Хотя ответы Пашиняна на вопросы были положительными и миролюбивыми, в некоторые моменты чувствовалось, что у него все же есть претензии к Азербайджану.

Например, армянский премьер, говоря об анклавах, отметил, что хочет провести "обмен" и вернуть оставшиеся 4 села Газахского района.

По "плану" Пашиняна, принадлежащее Армении село Башкенд остается в составе Азербайджана, а им отдаются наши анклавы Кярки в Нахчыване и 3 села в Газахе - села Юхари Эскипара, Бархударлы и Софулу.

Никол Пашинян считает, что таким образом вопрос анклавов может быть решен мирным путем.

Стратегическое значение азербайджанских анклавов

Если мы обратим внимание на территорию, где расположены анклавы, то увидим, что Пашинян не зря предлагает это "решение". Известно, что во времена СССР дороги Иран-Армения и Армения-Грузия были спроектированы таким образом, что иногда дорога заходит на территорию Азербайджана, а иногда и Армении. Например, основная магистраль из Ирана в Армению - дорога Горус-Гафан-Мехри входит в Азербайджан на территории села Эйвазли Губадлинского района, а затем возвращается на территорию Армении.

В этом районе Азербайджан создал таможенный пост "Эйвазлы". Прохождение этой дороги через территорию Азербайджана приносит официальному Баку дополнительные стратегические преимущества.

Оккупированные анклавы-села Газаха (Ухары Эскипара, Бархударлы и Софулу): Такая же ситуация может наблюдаться и на дороге Грузия-Армения. Потому что дорога проходит через оккупированное село Эскипара (Воскепар) Газахского района. Согласно карте, дорога пройдет через границу Азербайджана примерно на трех участках.

Правда, армянские СМИ писали, что принято решение о строительстве новой автодороги в 12 км от села в качестве альтернативы. Однако впоследствии никаких новых новостей об этом проекте не распространялось.

Конечно, контроль Азербайджана над оккупированными селами Газаха создаст новые стратегические возможности для официального Баку.

Оккупированный анклав Нахчывана - Кярки: оккупировано Вооруженными силами Армении с 19 января 1990 года.

Пашинян также хочет "обменять" и этот анклав.

Почему?

Потому что если село Кярки будет возвращено Азербайджану, Армения полностью потеряет контроль над дорогой Ереван-Зангезур. Также через Кярки проходит дорога Иреван-Гафан-Мегри-Иран. После открытия транспортных и коммуникационных линий в регионе международное значение этой дороги еще больше возрастет.

Твердая позиция Баку в отношении анклавов

Некоторое время назад власти Армении попытались построить металлургический завод с инвестициями иностранных компаний в Араздеянском районе, расположенном между селом Кярки и основной частью Нахчывана.

Официальный Ереван считал, что благодаря участию западных компаний в строительстве завода Азербайджан отзовет свои претензии в отношении села и признает его суверенной территорией Армении. Но их план не сработал. Официальный Баку продемонстрировал твердую позицию и сумел вывести из региона построенный в Араздеяне завод.

Причины, повышающие значение анклавов

В целом значение азербайджанских анклавов, находящихся под оккупацией Армении, возрастает на фоне конфликта Восток-Запад, растущего торгового цикла в мире, а также превращения Среднего коридора в главный коридор. Исторические данные доказывают, что влияние сильнее в регионе, где страна контролирует торговые пути и коридоры.

Почему Азербайджан должен упускать такую ​​историческую возможность?

Процессы показывают, что, как и "фабричный план" Никола Пашиняна, "бартерный план" встретит серьезное сопротивление со стороны Баку. Потому что наша официальная позиция в отношении села Кярки доказывает, что Азербайджан не сделает ни шагу назад в вопросе анклавов. То есть Армения должна вернуть все 8 сел Азербайджана, иначе подписание мирного договора будет отложено. Позиция Пашиняна в отношении анклавов может привести к возобновлению напряженности в регионе.

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