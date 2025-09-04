Медузы снова заблокировали АЭС во Франции

Медузы вновь заблокировали работу одной из атомных электростанций (АЭС) во Франции.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Би-би-си" со ссылкой на данные местной национальной энергетической компании EDF.

Заблокирована оказалась станция "Палюэль" в Нормандии. Несколько медуз попали в фильтры насосной станции и АЭС, после чего один из четырех реакторов был приостановлен, а другой - сокращен ради безопасности. В результате общая выработка электроэнергии снизилась с 5,2 до 2,8 гигаватта.

В настоящий момент на станции начались восстановительные работы. Сроки их завершения не уточняются.