Президент Ильхам Алиев принял участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
11 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ - директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, председателя Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина, председателя Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля, председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Ермека Сагимбаева, заместителя премьер-министра Кыргызстана, председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалома Азизова, председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумина Ятимова, руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгения Сысоева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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