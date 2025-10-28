https://news.day.az/azerinews/1791492.html Prezident İlham Əliyev: Bu gün “Böyük Qayıdış”ın növbəti mərhələsidir Bu gün "Böyük Qayıdış"ın növbəti mərhələsidir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Zəngilanın Məmmədbəyli və Ağalı kəndlərinin sakinləri ilə görüşündə söyləyib.
"Böyük Qayıdış" Proqramının başlanğıcının da Zəngilan rayonunda qoyulduğunu xatırladan dövlətimizin başçısı qeyd edib: "Birinci kənd - Ağalı kəndində artıq üç il yarımdır ki, insanlar yaşayır və çox gözəl şərait yaradılmışdır və gözəl də saxlanılır".
