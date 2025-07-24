На iPhone появилась возможность включить защиту от мошеннических SMS

В iOS 26 компания Apple внедрила направленные на усиление защиты от фишинговых атак и спама функции в приложении "Сообщения". Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, была добавлена переработанная система фильтрации входящих сообщений. Теперь чаты в приложении будут автоматически распределяться по четырем категориям: "Сообщения", "Неизвестные отправители", "Спам" и "Недавно удаленные". Основная вкладка включает переписку с известными контактами, коды подтверждения и информацию о бронированиях. Уведомления от незнакомых отправителей и спам-сообщений отображаться в ней не будут.

Каждую категорию можно дополнительно настраивать через новое меню "Управление фильтрацией". Пользователи смогут вручную помечать доверенные номера и восстанавливать ошибочно отфильтрованные сообщения. Apple уточняет, что классификация происходит как автоматически, так и с возможностью пользовательской корректировки.

Особое внимание в обновлении уделено повышению безопасности сообщений, попадающих в папку "Спам". Все содержащиеся в них ссылки и номера телефонов будут автоматически деактивированы, что исключает возможность случайного перехода на вредоносные ресурсы. Кроме того, система запрещает отвечать на такие сообщения, что ограничит любые попытки взаимодействия с потенциальными злоумышленниками. При необходимости пользователь сможет вручную переместить сообщение обратно в основной чат и активировать переписку.

Кроме того, iOS 26 вносит ряд функциональных улучшений в "Сообщения", среди которых встроенные опросы в чатах, включая автоматическую генерацию вопросов с помощью Apple Intelligence на основе контекста беседы. Также появились индикаторы набора текста в групповых чатах и возможность установки персонализированного фона - как из собственной галереи, так и через генератор изображений Image Playground.

На данный момент iOS 26 доступна в бета-версии. Полноценный релиз обновления ожидается в середине сентября - вскоре после презентации iPhone 17.