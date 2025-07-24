https://news.day.az/world/1769761.html Израиль получил от посредников ответ ХАМАС по поводу прекращения огня в Газе Израильская сторона получила через посредников ответ палестинского движения ХАМАС по поводу дальнейших переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Посредники передали израильской делегации ответ ХАМАС.
Израиль получил от посредников ответ ХАМАС по поводу прекращения огня в Газе
Израильская сторона получила через посредников ответ палестинского движения ХАМАС по поводу дальнейших переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Посредники передали израильской делегации ответ ХАМАС. В настоящий момент он внимательно изучается", - заявили в канцелярии.
Как сообщил гостелерадиокомпании Kan израильский чиновник, участвующий в переговорах, новый ответ ХАМАС выглядит "более позитивным", чем предыдущий.
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