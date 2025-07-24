Израиль получил от посредников ответ ХАМАС по поводу прекращения огня в Газе

Израильская сторона получила через посредников ответ палестинского движения ХАМАС по поводу дальнейших переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Посредники передали израильской делегации ответ ХАМАС. В настоящий момент он внимательно изучается", - заявили в канцелярии.

Как сообщил гостелерадиокомпании Kan израильский чиновник, участвующий в переговорах, новый ответ ХАМАС выглядит "более позитивным", чем предыдущий.