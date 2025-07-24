В село Гасанриз Агдеринского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает в четверг Day.Az, на данном этапе на родные земли возвращается 53 семьи - 198 человек.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджага. Реконструированное село Гасанриз Агдеринского района готово принять новых жителей. Переселяющиеся в Гасанриз семьи ранее временно проживали в разных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Добавим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.