https://news.day.az/sport/1769783.html Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на "Большом шлеме" Завтра в Улан-Баторе (Монголия) начнется турнир "Большого шлема" по дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие три азербайджанских спортсмена, узнавших соперников по первым схваткам. В весе до 60 кг Балабей Агаев и Туран Байрамов начнут выступления со второго круга.
Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на "Большом шлеме"
Завтра в Улан-Баторе (Монголия) начнется турнир "Большого шлема" по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие три азербайджанских спортсмена, узнавших соперников по первым схваткам.
В весе до 60 кг Балабей Агаев и Туран Байрамов начнут выступления со второго круга. Балабей встретится с победителем пары Константин Симеонидис (ОАЭ) - Мендсайхан Ньямсурен (Монголия), а Туран поборется с победителем схватки Сумиябазар Энхтаиван (Монголия) - Юнтао Ванг (Китай).
Эльшан Асадов (66 кг) начнет турнир поединком против Ятсундоржа Унурбата (Монголия).
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