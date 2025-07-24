Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на "Большом шлеме"

Завтра в Улан-Баторе (Монголия) начнется турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие три азербайджанских спортсмена, узнавших соперников по первым схваткам.

В весе до 60 кг Балабей Агаев и Туран Байрамов начнут выступления со второго круга. Балабей встретится с победителем пары Константин Симеонидис (ОАЭ) - Мендсайхан Ньямсурен (Монголия), а Туран поборется с победителем схватки Сумиябазар Энхтаиван (Монголия) - Юнтао Ванг (Китай).

Эльшан Асадов (66 кг) начнет турнир поединком против Ятсундоржа Унурбата (Монголия).