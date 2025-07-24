Джейхун Байрамов о достигнутых договоренностях с Сомали

Достигнутые договоренности послужат укреплению отношений между Азербайджаном и Сомали.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисаламом Абди Али, проходящей сегодня в Баку.

"Я проинформировал министра из Сомали о ситуации в регионе, работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, возвращении бывших вынужденных переселенцев на родные земли, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Крайне важно, чтобы политические консультации, состоявшиеся в Могадишо в 2025 году, были проведены и в последующие годы.

Достигнутые договоренности будут способствовать развитию отношений между Азербайджаном и Сомали", - добавил он.