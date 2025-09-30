https://news.day.az/azerinews/1784381.html Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyi açılacaq Azərbaycan Respublikasının Bəhreyn Krallığında səfirliyi təsis ediləcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.
Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyi açılacaq
Azərbaycan Respublikasının Bəhreyn Krallığında səfirliyi təsis ediləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.
"Azərbaycan Respublikasının Bəhreyn Krallığında (Manama Şəhərində) Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında" qanun layihəsi səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре