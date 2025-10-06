В Китае показали работу автономной СЭС

Очередное видео работы полностью автономной и роботизированной солнечной электростанции в Китае.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео робот на солнечной энергии самостоятельно очищает фотогальванические (солнечные) панели.