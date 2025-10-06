https://news.day.az/world/1785860.html В Китае показали работу автономной СЭС - ВИДЕО Очередное видео работы полностью автономной и роботизированной солнечной электростанции в Китае. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео робот на солнечной энергии самостоятельно очищает фотогальванические (солнечные) панели.
