Организаторам акции в Грузии будут предъявлены обвинения

Прокуратура Грузии предъявит обвинения лидерам движения "Проспект Руставели" Паате Бурчуладзе и Муртазу Зоделава, члену "Национального движения" Ираклию Надирадзе, одному из лидеров "Стратегии Агмашенебели" Паате Манджгаладзе и полковнику Лаше Беридзе 6 октября в 10:30.

Как передает Day.Az, об этом сообщают грузинские СМИ.

Напомним, МВД Грузии 5 октября задержало Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Бурчуладзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе, которые были членами оргкомитета акции 4 октября.

В МВД заявили, что они "обвиняются в призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии". За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Расследование ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 Уголовного кодекса.